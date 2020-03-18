В Калининградской области ограничили работу образовательных и спортивных учреждений
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.
Как заявила министр образования области Светлана Трусенева, после каникул дети приступят к обучению, но в дистанционной форме. Школы и школы-интернаты продолжат работу.
Работа учреждений среднего и высшего профессионального, а также дополнительного образования также переводится в удалённый режим.
Что касается спортивных школ, кружков и секций, то с 21 марта занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек.
Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.