В Калининградской области ограничили работу образовательных и спортивных учреждений

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В Калининградской области из-за ситуации с коронавирусом ограничили работу образовательных и спортивных учреждений.
В Калининградской области ограничили работу образовательных и спортивных учреждений
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.

Как заявила министр образования области Светлана Трусенева, после каникул дети приступят к обучению, но в дистанционной форме. Школы и школы-интернаты продолжат работу.

Работа учреждений среднего и высшего профессионального, а также дополнительного образования также переводится в удалённый режим.

Что касается спортивных школ, кружков и секций, то с 21 марта занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.

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