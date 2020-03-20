Минпромторг рассказал о спросе на продукты в ряде регионов России

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Министерство промышленности и торговли сообщило, что в некоторых российских регионах продолжает расти спрос на продукты длительного хранения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.
Минпромторг рассказал о спросе на продукты в ряде регионов России
  • Pixabay

«В отдельных регионах фиксируется продолжение увеличения спроса населения на отдельные группы товаров», — приводится сообщение.

Указывается, что речь идёт в первую очередь о продуктах длительного хранения, в том числе о крупах, муке и макаронах, мясе, мясной гастрономии, рыбе, консервах, молочной продукции, соли, сахаре и чае.

В министерстве отметили, что необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары в России не наблюдается.

Также в Минпромторге заявили о поступлении просьб отдельных поставщиков о повышении цен на импортные товары, «но не в связи с повышенным спросом, а в связи с повышением курса валют».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.

Позднее ТАСС отредактировало публикацию, указав, что Минпромторг отмечает спад спроса в продуктовых магазинах в ряде регионов, однако в некоторых областях сохраняется повышенный интерес к товарам длительного хранения.

«Целый ряд регионов сообщил о том, что пошёл спад спроса на товарные запасы в продуктовых магазинах. Так, например, ритейлеры из Ростовской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Новосибирской областей и на Кузбассе отмечают преодоление пика спроса», — заявили в ведомстве.

При этом в Минпромторге подчёркивают, что «в некоторых регионах по-прежнему остаётся повышенный интерес к продуктам длительного хранения» — Алтайском крае, Свердловской и Оренбургской областях — однако товарные запасы продолжают регулярно пополняться.

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