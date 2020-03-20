В Екатеринбурге заявили о готовности скорой помощи к перевозке пациентов с коронавирусом

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга рассказали о готовности городской скорой помощи к перевозке пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу горздрава, все выезжающие к потенциально заражённому коронавирусом пациенту медики обеспечены противовирусными костюмами.

«Все бригады станции скорой помощи оснащены средствами индивидуальной защиты», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что скорая работает в штатном режиме и нет специально выделенных подстанций, которые обслуживали бы только пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.