В Екатеринбурге заявили о готовности скорой помощи к перевозке пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В Управлении здравоохранения Екатеринбурга рассказали о готовности городской скорой помощи к перевозке пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу горздрава, все выезжающие к потенциально заражённому коронавирусом пациенту медики обеспечены противовирусными костюмами.

«Все бригады станции скорой помощи оснащены средствами индивидуальной защиты», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что скорая работает в штатном режиме и нет специально выделенных подстанций, которые обслуживали бы только пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить