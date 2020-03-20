Психиатр дал рекомендации по избавлению от страхов из-за коронавируса
«С точки зрения когнитивной психологии страх появляется не из-за возможности какой-то ситуации, а из-за нашего отрицания такой возможности. Если человек считает, что не должен болеть, он начинает бояться. Если он признаёт, что он такой же, как все, и может заболеть, вероятнее всего, он не заразится», — приводит «Вслух.ру» слова специалиста.
Психолог рекомендовал не пытаться заглушить тревогу и разрешить себе бояться, но при этом минимизировать воздействие негативных факторов.
По его словам, нужно позаботиться о снижении информационной токсичности и больше доверять данным экспертов.
Ранее аналитический психолог Анна Хныкина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса.