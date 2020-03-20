В Калининградской области рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

В Калининградской области рассказали о новых мерах поддержки предпринимателей.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, через Центр поддержки предпринимательства предоставят 200 млн рублей. Процентную ставку по льготным займам снижают до 0,1% — на срок от трёх до шести месяцев.

«Я попросил максимально лояльно и неформально подходить к этому вопросу, входить в ситуацию», — заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с представителями бизнеса.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН сказал, что любая поддержка сейчас очень своевременна.

Как сообщалось, на федеральном уровне вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Также вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.