В Госдуме прокомментировали меры поддержки для малого бизнеса

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Депутат Государственной думы Николай Арефьев прокомментировал дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
В Госдуме прокомментировали меры поддержки для малого бизнеса
  • РИА Новости

«Если они действительно сделают отсрочку по платежам, не будут начислять пени, то это будет воспринято всем бизнес-сообществом положительно», — заявил Арефьев в беседе с Inforeactor.

Он также отметил, что над многими вопросами поддержки ещё предстоит поработать.

Со своей стороны, гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН сказал, что любая поддержка сейчас очень своевременна.

«Заявленные нормы поддержки — очень хорошие, реальные. Они позволят не вытаскивать из оборота деньги, а с учётом падения спроса вкладывать их в поддержание бизнеса, выплату зарплат сотрудникам с тем, чтобы пройти это трудное время, сохранить бизнес и остаться на рынке», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Также вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

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