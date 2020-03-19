В Госдуме прокомментировали меры поддержки для малого бизнеса

Депутат Государственной думы Николай Арефьев прокомментировал дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

«Если они действительно сделают отсрочку по платежам, не будут начислять пени, то это будет воспринято всем бизнес-сообществом положительно», — заявил Арефьев в беседе с Inforeactor.

Он также отметил, что над многими вопросами поддержки ещё предстоит поработать.

Со своей стороны, гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН сказал, что любая поддержка сейчас очень своевременна.

«Заявленные нормы поддержки — очень хорошие, реальные. Они позволят не вытаскивать из оборота деньги, а с учётом падения спроса вкладывать их в поддержание бизнеса, выплату зарплат сотрудникам с тем, чтобы пройти это трудное время, сохранить бизнес и остаться на рынке», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Также вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.