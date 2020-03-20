В ЦИК допустили увеличение периода досрочного голосования по Конституции
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- РИА Новости
«Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трёх до семи дней», — сказала она.
Ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что порядок проведения голосования по внесению изменений в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Об этом она сказала, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что голосование будет проводиться с соблюдением всех мер предосторожности, которые в таких случаях должны применяться, в том числе он упомянул голосование на дому.
17 марта Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.