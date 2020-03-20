В ЦИК допустили увеличение периода досрочного голосования по Конституции

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Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу, 20 марта, заявила, что досрочное голосование по поправке к Конституции в исключительных случаях и по согласованию с Центризбиркомом может быть расширено с трёх до семи дней.
В ЦИК допустили увеличение периода досрочного голосования по Конституции
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трёх до семи дней», — сказала она.

Ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что порядок проведения голосования по внесению изменений в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Об этом она сказала, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что голосование будет проводиться с соблюдением всех мер предосторожности, которые в таких случаях должны применяться, в том числе он упомянул голосование на дому.

17 марта Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.

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