В ЦИК допустили увеличение периода досрочного голосования по Конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу, 20 марта, заявила, что досрочное голосование по поправке к Конституции в исключительных случаях и по согласованию с Центризбиркомом может быть расширено с трёх до семи дней.

«Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трёх до семи дней», — сказала она.

Ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что порядок проведения голосования по внесению изменений в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Об этом она сказала, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что голосование будет проводиться с соблюдением всех мер предосторожности, которые в таких случаях должны применяться, в том числе он упомянул голосование на дому.

17 марта Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.