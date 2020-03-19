В ЦИК прокомментировали возможность голосования по Конституции на дому

Порядок проведения голосования по внесению изменений в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Так она прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о том, что голосование будет проводиться с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться.

По словам главы государства, «голосование на дому может производиться», а все современные способы, которые позволяет закон, будут использованы.

«Тот порядок (проведения голосования. — RT), который мы разработали и уже за основу представили общественности, подразумевает широкие возможности голосования на дому и, соответственно, механизмы. То есть, в принципе, эта возможность уже предусмотрена, а количество будет зависеть от заявок для голосования на дому», — рассказала Гришина ТАСС.

Она уточнила, что «большое количество граждан сможет проголосовать на дому, все желающие». При этом представленный порядок предусматривает, что «на дому можно проголосовать по уважительным причинам», а сроки «могут быть увеличены избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации».

«Соответственно, можно будет голосовать на дому не только в день голосования, но и в предшествующие ему дни», — подчеркнула секретарь ЦИК.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.