Кардиолог дала рекомендации сердечникам по защите от коронавируса

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Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ кардиологии») профессор Нана Погосова дала рекомендации страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями пациентам по защите от коронавируса.
Кардиолог дала рекомендации сердечникам по защите от коронавируса
  • РИА Новости

По её словам, наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает риск более тяжёлого течения и неблагоприятных исходов COVID-19. 

При этом Погосова отметила, что около 90% пациентов с ССЗ, заболевших коронавирусной инфекцией, благополучно выздоровели.

«Своевременное предоставление пациентам с ССЗ достоверной информации — крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов», — подчеркнула профессор в беседе с «Российской газетой».

Она также рекомендовала пациентам с ССЗ существенно ограничить контакты, больше находиться дома, избегать любых людных мест, поездок на разных видах транспорта, а при появлении симптомов коронавирусной инфекции обратиться за медицинской помощью, чтобы снизить вероятность неблагоприятных исходов.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.

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