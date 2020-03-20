Кардиолог дала рекомендации сердечникам по защите от коронавируса

Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ кардиологии») профессор Нана Погосова дала рекомендации страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями пациентам по защите от коронавируса.

По её словам, наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает риск более тяжёлого течения и неблагоприятных исходов COVID-19.

При этом Погосова отметила, что около 90% пациентов с ССЗ, заболевших коронавирусной инфекцией, благополучно выздоровели.

«Своевременное предоставление пациентам с ССЗ достоверной информации — крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов», — подчеркнула профессор в беседе с «Российской газетой».

Она также рекомендовала пациентам с ССЗ существенно ограничить контакты, больше находиться дома, избегать любых людных мест, поездок на разных видах транспорта, а при появлении симптомов коронавирусной инфекции обратиться за медицинской помощью, чтобы снизить вероятность неблагоприятных исходов.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.