Путин поздравил Ирину Антонову с днём рождения

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирине Антоновой по случаю дня рождения.
Путин поздравил Ирину Антонову с днём рождения
  • © РИА Новости

Путин отметил, что Антонова посвятила свою жизнь высокой, благородной миссии — сбережению бесценного культурного и духовного достояния.

«По праву снискали неоспоримый авторитет как блестящий профессионал, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества, как неутомимый энтузиаст и подвижник, бесконечно преданный избранному делу», — говорится в послании президента.

В октябре 2019 года Ирина Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в госпитале на Красной Пресне в годы Великой Отечественной войны.

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