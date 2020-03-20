Путин поздравил Ирину Антонову с днём рождения

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирине Антоновой по случаю дня рождения.

Путин отметил, что Антонова посвятила свою жизнь высокой, благородной миссии — сбережению бесценного культурного и духовного достояния.

«По праву снискали неоспоримый авторитет как блестящий профессионал, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества, как неутомимый энтузиаст и подвижник, бесконечно преданный избранному делу», — говорится в послании президента.

В октябре 2019 года Ирина Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в госпитале на Красной Пресне в годы Великой Отечественной войны.