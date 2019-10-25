Ирина Антонова поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в годы Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в госпитале на Красной Пресне в годы Великой Отечественной войны.
Ирина Антонова поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в годы Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

В госпиталь поступали в том числе лётчики, сбитые фашистами под Москвой.

«Я вспоминаю, как первый раз делали операцию мальчику. Ему было примерно столько же лет, сколько мне. И врач мне сказал: «Ну что ты стоишь?! Неси!» Я не могла понять, что нужно нести. А оказалось, он ампутировал ногу, надо было нести ногу», — заявила Антонова.

Она добавила, что не была на фронте, но видела очень жестокое лицо войны.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить