Ирина Антонова поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в годы Великой Отечественной войны
- РИА Новости
В госпиталь поступали в том числе лётчики, сбитые фашистами под Москвой.
«Я вспоминаю, как первый раз делали операцию мальчику. Ему было примерно столько же лет, сколько мне. И врач мне сказал: «Ну что ты стоишь?! Неси!» Я не могла понять, что нужно нести. А оказалось, он ампутировал ногу, надо было нести ногу», — заявила Антонова.
Она добавила, что не была на фронте, но видела очень жестокое лицо войны.
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