Ирина Антонова поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в годы Великой Отечественной войны

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в госпитале на Красной Пресне в годы Великой Отечественной войны.

В госпиталь поступали в том числе лётчики, сбитые фашистами под Москвой.

«Я вспоминаю, как первый раз делали операцию мальчику. Ему было примерно столько же лет, сколько мне. И врач мне сказал: «Ну что ты стоишь?! Неси!» Я не могла понять, что нужно нести. А оказалось, он ампутировал ногу, надо было нести ногу», — заявила Антонова.

Она добавила, что не была на фронте, но видела очень жестокое лицо войны.

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