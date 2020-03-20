Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства.
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
  • © РИА Новости

«Плановые учения... отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения должны были пройти 20 марта.

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета. Плановые мероприятия должны были пройти в марте, июне, сентябре и декабре.

20 марта планировалось отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России 23 декабря 2019 года.

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