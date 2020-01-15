В России утвердили график учений по устойчивости Рунета на 2020 год

Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета. Плановые мероприятия пройдут в марте, июне, сентябре и декабре.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на приказ министерства, каждый квартал будут проходить учения для отработки различных угроз.

В частности, 20 марта будут отработаны возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS, 20 июня — противодействие угрозам нарушения работоспособности сетей связи при неисправности фрагмента сети, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера.

Кроме того, 20 сентября в рамках учений будет отработано противодействие атакам с использованием уязвимостей узкополосных сетей, а 20 декабря — угрозам с использованием уязвимостей протокола BGP.

В конце декабря в России прошли первые учения по устойчивому интернету.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с Inforeactor заявил, что закон об устойчивом Рунете позволит россиянам продолжать использовать интернет в случае блокировки серверов, находящихся в США и других странах НАТО.