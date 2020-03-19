В Москве обсудили государственно-частное партнёрство в развитии Арктики

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В Москве состоялось заседание дискуссионного клуба на тему «Государственно-частное партнёрство в развитии Арктики». Его провели на площадке экспертного центра Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).
В Москве обсудили государственно-частное партнёрство в развитии Арктики
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Заседание открыл модератор дискуссионного клуба, эксперт ПОРА по государственно-частному партнёрству Александр Воротников. Он заявил о необходимости использования ГЧП в развитии Арктической зоны России.

В свою очередь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков рассказал о возможности разработки отдельной системы преференций для арктического бизнеса с учётом дальневосточного опыта.

Участниками заседания также стали представители бизнеса, науки, общественных организаций.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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