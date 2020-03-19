В Москве обсудили государственно-частное партнёрство в развитии Арктики
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
Заседание открыл модератор дискуссионного клуба, эксперт ПОРА по государственно-частному партнёрству Александр Воротников. Он заявил о необходимости использования ГЧП в развитии Арктической зоны России.
В свою очередь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков рассказал о возможности разработки отдельной системы преференций для арктического бизнеса с учётом дальневосточного опыта.
Участниками заседания также стали представители бизнеса, науки, общественных организаций.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.