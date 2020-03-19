В Москве задержан бывший член совета директоров «Транснефти» Яшечкин

В Москве задержан находившийся в розыске бывший член совета директоров «Транснефти» и экс-гендиректор ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин.

«Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве в одной из квартир на западе столицы обнаружили мужчину, внешне схожего с ним. Он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова. По причине сходства мужчину доставили в отдел полиции, где по оперативно-справочным учётам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-бюро ФСИН.

Яшечкин в 2015 году был заочно осужден на четыре года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путём обмана.

С 2015 года он находился в розыске. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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