Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере») меры пресечения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Алешина отправлена под арест на два месяца.
В конце января стало известно, что замначальника управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Позднее суд принял решение о его аресте.