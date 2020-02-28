Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Пресненский суд Москвы отправил под арест начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе суда.
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере») меры пресечения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Алешина отправлена под арест на два месяца.

В конце января стало известно, что замначальника управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Позднее суд принял решение о его аресте. 

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