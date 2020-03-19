В Минздраве рассказали об осложняющих течение коронавируса заболеваниях

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.

«Это могут быть любые хронические заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Особенно сильное ослабление иммунного ответа идёт, если пациент получает химиотерапию. Также в группе риска люди с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами», — отметила Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24».

Она подчеркнула, что все осложнения и тяжёлые течения пневмонии происходят у пациентов с обострениями хронических заболеваний.

Эксперт добавила, что на фоне эпидемии коронавируса хронические заболевания необходимо особенно внимательно контролировать и принимать назначенное врачом лечение.

Ранее эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко в беседе с kp.ru прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.