В Минздраве рассказали об осложняющих течение коронавируса заболеваниях

Короткая ссылка
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.
В Минздраве рассказали об осложняющих течение коронавируса заболеваниях
  • © Николай Протопопов
  • РИА Новости

«Это могут быть любые хронические заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Особенно сильное ослабление иммунного ответа идёт, если пациент получает химиотерапию. Также в группе риска люди с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами», — отметила Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24».

Она подчеркнула, что все осложнения и тяжёлые течения пневмонии происходят у пациентов с обострениями хронических заболеваний.

Эксперт добавила, что на фоне эпидемии коронавируса хронические заболевания необходимо особенно внимательно контролировать и принимать назначенное врачом лечение.

Ранее эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко в беседе с kp.ru прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить