В Минздраве рассказали об осложняющих течение коронавируса заболеваниях
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- РИА Новости
«Это могут быть любые хронические заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Особенно сильное ослабление иммунного ответа идёт, если пациент получает химиотерапию. Также в группе риска люди с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами», — отметила Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24».
Она подчеркнула, что все осложнения и тяжёлые течения пневмонии происходят у пациентов с обострениями хронических заболеваний.
Эксперт добавила, что на фоне эпидемии коронавируса хронические заболевания необходимо особенно внимательно контролировать и принимать назначенное врачом лечение.
Ранее эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко в беседе с kp.ru прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.