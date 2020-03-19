В Подмосковье рассказали о ходе обеспечения многодетных семей земельными участками в 2020 году

С начала 2020 года в Московской области обеспечили земельными участками 270 многодетных семей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Самые высокие показатели отмечены в Серпухове, Химках, Щёлкове, Зарайске и Чехове.

Всего за девять лет землю в регионе получили более 27 тыс. многодетных семей. Как заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, округами-лидерами являются Шаховская, Лотошино, Ступино, Павловский Посад, Волоколамский, Луховицы и Серебряные Пруды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о работе по поддержке многодетных семей.