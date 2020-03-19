Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

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Во всех 85 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как передаёт ТАСС, это следует из подписанных региональными властями распоряжений.
Во всех регионах России введён режим повышенной готовности
  • РИА Новости

Как отмечается, в четверг, 19 марта, соответствующий режим ввели оставшиеся субъекты — Орловская область и Чечня.

Меры предполагают перенос или отмену всех массовых мероприятий. Гражданам рекомендовано воздержаться от заграничных поездок, а работодателям — не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Образовательные учреждения переведены на дистанционный режим.

Правительство заявило, что ограничения в связи с пандемией при необходимости будут усилены.

По последним данным, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 199.

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