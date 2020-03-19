Во всех регионах России введён режим повышенной готовности
- РИА Новости
Как отмечается, в четверг, 19 марта, соответствующий режим ввели оставшиеся субъекты — Орловская область и Чечня.
Меры предполагают перенос или отмену всех массовых мероприятий. Гражданам рекомендовано воздержаться от заграничных поездок, а работодателям — не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Образовательные учреждения переведены на дистанционный режим.
Правительство заявило, что ограничения в связи с пандемией при необходимости будут усилены.
По последним данным, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 199.