Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

Во всех 85 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как передаёт ТАСС, это следует из подписанных региональными властями распоряжений.

Как отмечается, в четверг, 19 марта, соответствующий режим ввели оставшиеся субъекты — Орловская область и Чечня.

Меры предполагают перенос или отмену всех массовых мероприятий. Гражданам рекомендовано воздержаться от заграничных поездок, а работодателям — не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Образовательные учреждения переведены на дистанционный режим.

Правительство заявило, что ограничения в связи с пандемией при необходимости будут усилены.

По последним данным, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 199.