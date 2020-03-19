Госдума вернула во второе чтение проект об онлайн-продаже лекарств

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Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, чтобы внести в него дополнительные поправки. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума вернула во второе чтение проект об онлайн-продаже лекарств
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

В документ собираются внести несколько рецептурных препаратов.

«В течение следующей недели доработать необходимые поправки, которые коснутся рецептурных лекарственных препаратов, и на следующей пленарной неделе в приоритетном порядке рассмотреть в целях борьбы с коронавирусом», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин, отметив, что с такой просьбой выступило правительство.

Проект с учётом поправки планируется рассмотреть 31 марта.

Документ направлен на законодательное обеспечение реализации указа президента Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу безрецептурных препаратов.

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