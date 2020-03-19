Госдума вернула во второе чтение проект об онлайн-продаже лекарств
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- РИА Новости
В документ собираются внести несколько рецептурных препаратов.
«В течение следующей недели доработать необходимые поправки, которые коснутся рецептурных лекарственных препаратов, и на следующей пленарной неделе в приоритетном порядке рассмотреть в целях борьбы с коронавирусом», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин, отметив, что с такой просьбой выступило правительство.
Проект с учётом поправки планируется рассмотреть 31 марта.
Документ направлен на законодательное обеспечение реализации указа президента Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу безрецептурных препаратов.