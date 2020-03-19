Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий», — цитирует ТАСС Кудрина.

При этом он подчеркнул, что последствия «ещё трудно даже оценить».

Кудрин указал на то, что правительству нужны соответствующие полномочия для принятия оперативных мер.

«А контроль последующий всегда будет, и мы, в свою очередь, в своё время последствия изучим и все эти принятые решения», — добавил он.

Ранее Кудрин заявлял, что мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным.

18 марта в Польше опубликовали доклад, в котором говорится, что аналитики прогнозируют один из крупнейших макроэкономических кризисов в мировой экономике из-за COVID-19.

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