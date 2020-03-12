Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

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Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса... Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Он отметил, что на период кризиса 2008 года драйвером роста мировой экономики был Китай, однако в настоящее время его экономика сильно пострадала из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Кудрин подчеркнул, что в 2020 году мировая экономика будет расти не так быстро, темп роста может оказаться даже около нулевой отметки.

Ранее он заявил, что рост экономики России в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля.

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