Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса... Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Он отметил, что на период кризиса 2008 года драйвером роста мировой экономики был Китай, однако в настоящее время его экономика сильно пострадала из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Кудрин подчеркнул, что в 2020 году мировая экономика будет расти не так быстро, темп роста может оказаться даже около нулевой отметки.

Ранее он заявил, что рост экономики России в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля.