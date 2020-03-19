Эксперт оценила пользу частого мытья рук

Эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.

По её словам, польза от обработки куда выше, чем обсуждаемый вред мыла для кожи, поскольку один из главных путей попадания вируса в организм — через руки на слизистые.

«Мыть руки нужно после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общего пользования, перед едой и готовкой пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию, не менее 20 секунд», — отметила специалист в беседе с kp.ru.

Наталья Устименко также добавила, что регулярное измерение температуры тела на предприятиях и в школах актуально в любой сезон заболевания ОРВИ.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в беседе с радио Sputnik прокомментировал пользу частого мытья рук с использованием моющих средств.