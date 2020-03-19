Эксперт рассказал об альтернативе медицинским маскам

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинскую маску.

В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что маску можно сделать из подручных средств, например из марли. При этом, по его словам, она должна быть четырёхслойной.

«Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, то не помешает закрыться шарфом», — пояснил Георгий Викулов.

Он добавил, что самодельные марлевые маски можно использовать не более двух часов.

Эксперт подчеркнул, что пропитывать маску прополисом или эфирными маслами необязательно, поскольку для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер.

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