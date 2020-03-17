Минпромторг рассказал об объёмах выпуска медицинских масок в России

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В Минпромторге России рассказали, сколько медицинских масок российские производители выпускают в настоящий момент.
Минпромторг рассказал об объёмах выпуска медицинских масок в России
  • Reuters

«Российские производители масок уже работают в круглосуточном режиме, производя по 1,5 млн масок в сутки», — цитирует ведомство ТАСС.

В министерстве заявляют, что масками уже обеспечены поликлиники и стационары.

«Сейчас принимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети», — добавили в Минпромторге.

Ранее стало известно, что в подведомственные Министерству культуры России учреждения, включая кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии, будут пропускать только посетителей в медицинских масках.

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