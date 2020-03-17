В подведомственные Минкультуры учреждения будут пускать только в масках

В подведомственные Министерству культуры России учреждения, включая кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии, будут пропускать только посетителей в медицинских масках. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 руководители организаций обязаны предусмотреть установление режима доступа посетителей исключительно в медицинских масках.

Кроме того, от подведомственных учреждений требуют отказаться от приёма иностранных туристов, делегаций и международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в помещении массовых мероприятий при участии более 50 человек.