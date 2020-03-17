В подведомственные Минкультуры учреждения будут пускать только в масках
- РИА Новости
Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 руководители организаций обязаны предусмотреть установление режима доступа посетителей исключительно в медицинских масках.
Кроме того, от подведомственных учреждений требуют отказаться от приёма иностранных туристов, делегаций и международных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в помещении массовых мероприятий при участии более 50 человек.