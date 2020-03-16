Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля

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Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в помещении массовых мероприятий при участии более 50 человек из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей», — приводит сообщение пресс-службы театра ТАСС.

При этом в театре продолжатся репетиции с соблюдением ограничения о нахождении в помещении не более 50 человек единовременно.

О порядке возврата билетов будет сообщено 17 марта на сайте театра.

Ранее в Москве до 10 апреля запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятий в помещениях при участии более 50 человек единовременно.

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