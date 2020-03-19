В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.

«Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что во время карантина запрещено выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.

По возможности необходимо находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами гигиены.

Как передаёт ФАН, Роспотребнадзор призвал граждан на карантине приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтёров.

Ранее власти Москвы призвали пожилых граждан временно не посещать места массового скопления людей.

В столице также запретили проведение всех спортивных мероприятий численностью более 50 человек.Меры по предотвращению распространения коронавируса будут действовать до 10 апреля.