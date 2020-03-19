В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

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В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
  • АГН «Москва»

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.

«Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что во время карантина запрещено выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор. 

По возможности необходимо находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами гигиены.

Как передаёт ФАН, Роспотребнадзор призвал граждан на карантине приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтёров.

Ранее власти Москвы призвали пожилых граждан временно не посещать места массового скопления людей. 

В столице также запретили проведение всех спортивных мероприятий численностью более 50 человек.Меры по предотвращению распространения коронавируса будут действовать до 10 апреля.

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