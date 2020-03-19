Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
- globallookpress.com
«Нормально всё, проблем нет. Нет, никаких скоплений (транспорта) нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально...» — цитирует его РИА Новости.
Хуснуллин напомнил, что раньше в Москву разрешали завозить продукцию для торговых сетей только по ночам.
По его словам, также введён «зелёный коридор» на всех границах для ускоренного оформления всех документов для грузов с продовольствием. Такие меры приняты, чтобы в магазинах не было перебоев.
Он отметил, что пока в правительстве не фиксируют никаких перебоев в магазинах.
Ранее в Минпромторге заявили, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в магазинах Москвы в последние четыре дня, снизился.