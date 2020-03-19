Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет. Правительство разрешило круглосуточно завозить в города товары для торговых сетей.
Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
  • globallookpress.com

«Нормально всё, проблем нет. Нет, никаких скоплений (транспорта) нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально...» — цитирует его РИА Новости.

Хуснуллин напомнил, что раньше в Москву разрешали завозить продукцию для торговых сетей только по ночам.

По его словам, также введён «зелёный коридор» на всех границах для ускоренного оформления всех документов для грузов с продовольствием. Такие меры приняты, чтобы в магазинах не было перебоев. 

Он отметил, что пока в правительстве не фиксируют никаких перебоев в магазинах. 

Ранее в Минпромторге заявили, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в магазинах Москвы в последние четыре дня, снизился.

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