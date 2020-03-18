В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

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Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в магазинах Москвы в последние четыре дня, снизился.
В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ведомство создало «полевую группу», чтобы оценивать ситуацию в магазинах.

Ранее российский лидер Владимир Путин посоветовал российским гражданам не покупать продукты впрок, отметив, что ситуация с поставками является надёжной.

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