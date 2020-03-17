Путин назвал надёжной ситуацию с поставками продуктов в России

Президент России Владимир Путин посоветовал российским гражданам не покупать продукты впрок, отметив, что ситуация с поставками является надёжной.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил систему аналитики по наличию продуктов питания и продуктов первой необходимости. Президенту продемонстрировали онлайн-изображение с камер видеонаблюдения в магазинах и контролёров, обходящих склады и торговые точки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас россияне закупают много продуктов, но на самом деле проблем никаких нет и ситуация с поставками стабильная. По его словам, это онлайн-информация, а не «какие-то статистические расчёты».

«Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация. — RT) надёжная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — отметил Путин.

Ранее Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за коронавируса.