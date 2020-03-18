Ресторатор оценила риски для бизнеса в России в связи с коронавирусом

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Ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила риски, которые несёт ситуация с распространением коронавирусной инфекции для бизнеса.
Ресторатор оценила риски для бизнеса в России в связи с коронавирусом
  • Pixabay

По её словам, уязвимыми становятся люди, открывшие предприятие в кредит и имеющие долги. При этом существует возможность продержаться с помощью доставки, хотя и это «тоже очень неоднозначно», подчеркнула Бреиова.

«Все говорят, что доставка сейчас будет хорошо работать, но я толком не понимаю, если нас  закроют на карантин и полностью закроют предприятия, то каким образом вообще будут приходить в рестораны сотрудники, повара, готовить еду и разносить эту еду. Поэтому мне кажется, что максимум месяц может выдержать этот бизнес, даже если он сильный... Потому что у нас огромное количество денег уходит на аренду, налоги, зарплаты, и что делать с людьми — для меня это самый больной вопрос», — сказала она.

Бреиова отметила, что, в частности, в данной ситуации бизнес временно нуждается в отмене арендных ставок и налоговых льготах, а также «беспроцентных кредитах», что позволит предприятиям в течение трёх-четырёх месяцев выжить и не усугублять положение в связи с попаданием в долговую яму.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Например, будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан.

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