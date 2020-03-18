В Госдуме оценили реакцию Украины из-за визита Путина в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT сообщение о том, что Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с прибытием президента России Владимира Путина с рабочим визитом в Крым.

«Кроме сотрясания воздуха и печатей на нотах протеста, отправляющихся в никуда, больше никакого результата это не приносит. Мы не позволим никому вмешиваться в наши внутренние дела, и в конце концов, мы же не указываем Украине, куда должен летать её президент, находясь на своей территории», — подчеркнул Бальбек.

По словам парламентария, надо заметить, что вопросы визитов президента России, кроме Украины, больше никто не обсуждает.

«Впрочем, подобная расстановка сил ничего не меняет в нашем мире: каждый остался при своем мнении, тем более, что разговаривать с украинскими чиновниками о действительно серьёзных вещах и реалистичных взглядах на жизнь пока что бесполезно и безрезультатно», — добавил депутат.

Ранее МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с прибытием президента России Владимира Путина с рабочим визитом в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.