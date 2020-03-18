В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

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В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусной инфекцией.
В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на правительственную группу «Стопкоронавирус».

Женщина и её муж, у которого тест-система также показала наличие инфекции, чувствуют себя хорошо.

По данным на утро среды, 18 марта, новых заболевших в регионе нет.

Также стало известно, что в Калининградской области отменили массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Об этом информирует «Янтарный край». Кроме того, рекомендовано закрыть все плавательные бассейны.

Ранее власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.

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