В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на правительственную группу «Стопкоронавирус».

Женщина и её муж, у которого тест-система также показала наличие инфекции, чувствуют себя хорошо.

По данным на утро среды, 18 марта, новых заболевших в регионе нет.

Также стало известно, что в Калининградской области отменили массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Об этом информирует «Янтарный край». Кроме того, рекомендовано закрыть все плавательные бассейны.

Ранее власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.