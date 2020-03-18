В Подмосковье оценили ситуацию с объёмом продовольствия в регионе

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин прокомментировал ситуацию с количеством продовольствия в регионе.

Как сообщает телеканал «360», он посетил распределительный склад в Пушкинском городском округе и отметил, что весь ассортимент товаров присутствует в полном объёме.

Разин уточнил, что из-за большого спроса на гречку и консервы эти продукты могут доставлять в магазины с задержкой.

Министр подчеркнул, что ситуация держится под контролем и в случае возникновения трудностей у основных поставщиков продукты могут быть доставлены из других регионов в кратчайшие сроки.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией. Находимся на связи с нашими коллегами из федерального Министерства сельского хозяйства, и если возникнут какие-то сложности и потребуется дополнительный объём представить в наши магазины, то это вполне можно будет сделать», — заявил Андрей Разин.

Ранее глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заявил, что перебоев со снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.