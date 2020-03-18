В Подмосковье оценили ситуацию с объёмом продовольствия в регионе
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», он посетил распределительный склад в Пушкинском городском округе и отметил, что весь ассортимент товаров присутствует в полном объёме.
Разин уточнил, что из-за большого спроса на гречку и консервы эти продукты могут доставлять в магазины с задержкой.
Министр подчеркнул, что ситуация держится под контролем и в случае возникновения трудностей у основных поставщиков продукты могут быть доставлены из других регионов в кратчайшие сроки.
«Мы внимательно следим за этой ситуацией. Находимся на связи с нашими коллегами из федерального Министерства сельского хозяйства, и если возникнут какие-то сложности и потребуется дополнительный объём представить в наши магазины, то это вполне можно будет сделать», — заявил Андрей Разин.
Ранее глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заявил, что перебоев со снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.