В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
«Внести... в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — говорится в поручении.
Вместе с этим премьер-министр России поручил ведомству обеспечить доработку ко второму чтению законопроекта, который вводит упрощённую бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов.
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