В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Внести... в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — говорится в поручении.

Вместе с этим премьер-министр России поручил ведомству обеспечить доработку ко второму чтению законопроекта, который вводит упрощённую бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.

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