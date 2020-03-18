В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Внести... в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — говорится в поручении.

Вместе с этим премьер-министр России поручил ведомству обеспечить доработку ко второму чтению законопроекта, который вводит упрощённую бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов.

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