Мишустин поручил создать ведомственные оперштабы для борьбы с COVID-19
- globallookpress.com
«Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме того, ведомства должны утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.
Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147.