Мишустин поручил создать ведомственные оперштабы для борьбы с COVID-19

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать оперативные штабы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин поручил создать ведомственные оперштабы для борьбы с COVID-19
  • globallookpress.com

«Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, ведомства должны утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить