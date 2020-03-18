Мишустин поручил создать ведомственные оперштабы для борьбы с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать оперативные штабы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, ведомства должны утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147.