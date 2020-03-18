Песков назвал лучшее «свидетельство состояния здоровья» Путина

Лучшим свидетельством состояния здоровья российского лидера Владимира Путина является его рабочий график. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о тесте главы государства на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Всё, что нужно для защиты президента от вируса, других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на этот счёт не должно быть никаких сомнений.

«Рабочий график президента — публичный — является наилучшим свидетельством его состояния здоровья», — подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что не располагает информацией, «какие у президента берутся анализы». Он сказал, что обязательно это уточнит.

Он также рассказал, что анализ на COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием Путина.