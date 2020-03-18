Песков назвал лучшее «свидетельство состояния здоровья» Путина

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Лучшим свидетельством состояния здоровья российского лидера Владимира Путина является его рабочий график. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о тесте главы государства на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Песков назвал лучшее «свидетельство состояния здоровья» Путина
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Всё, что нужно для защиты президента от вируса, других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», —  сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на этот счёт не должно быть никаких сомнений.

«Рабочий график президента — публичный — является наилучшим свидетельством его состояния здоровья», — подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что не располагает информацией, «какие у президента берутся анализы». Он сказал, что обязательно это уточнит.

Он также рассказал, что анализ на COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием Путина. 

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