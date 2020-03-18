Эксперты оценили сроки хранения круп и консервов

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Специалисты «Росконтроля» рассказали, как долго могут храниться крупы, консервы, макароны, сахар и другие «долгоиграющие» продукты.
Эксперты оценили сроки хранения круп и консервов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт организации, одной из самых скоропортящихся их разновидностей является пшено, срок годности которого составляет девять месяцев. 

Популярные рис и гречка имеют более продолжительный период хранения — от 12 месяцев. 

Стандартный срок хранения консервов находится в интервале от 15 месяцев до пяти лет. 

Макароны могут оставаться пригодными в пищу от 24 до 32 месяцев. 

Чай и кофе можно хранить от 12 месяцев до трёх лет и пяти лет соответственно.

Картофель сохраняется в пределах от одной-двух недель до десяти месяцев.

Сроки годности для соли и сахара составляют 10 и 8 лет соответственно. 

Ранее глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заявил, что перебоев со снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.

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