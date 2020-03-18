Эксперты оценили сроки хранения круп и консервов
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- РИА Новости
Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт организации, одной из самых скоропортящихся их разновидностей является пшено, срок годности которого составляет девять месяцев.
Популярные рис и гречка имеют более продолжительный период хранения — от 12 месяцев.
Стандартный срок хранения консервов находится в интервале от 15 месяцев до пяти лет.
Макароны могут оставаться пригодными в пищу от 24 до 32 месяцев.
Чай и кофе можно хранить от 12 месяцев до трёх лет и пяти лет соответственно.
Картофель сохраняется в пределах от одной-двух недель до десяти месяцев.
Сроки годности для соли и сахара составляют 10 и 8 лет соответственно.
Ранее глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заявил, что перебоев со снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.