Путин назвал долю среднего класса в России

Более 70% граждан России относятся к среднему классу, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он отметил, что неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни на Западе.

По его словам, Всемирный банк относит к среднему классу лиц, доходы которых в полтора раза выше минимального размера оплаты труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что задача властей — укреплять этот класс и наращивать его доходы.

Ранее глава государства связал стагнацию в ситуации с реальными доходами россиян с падением цен на энергоносители.

В Кремле указывали, что в 2019 году падение доходов остановилось, что позволяет рассчитывать на позитивную динамику в ближайшие годы.