Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
  • РИА Новости

Песков заявил, что «в 2019 году падение доходов остановилось».

Представитель Кремля сообщил, что «это само по себе — результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику».

Он отметил важность национальных проектов, которые, по его словам, «имеют своей целью повышение благосостояния граждан России».

Также, отвечая на вопрос, почему в последние годы доходы россиян не росли, несмотря на профицит бюджета и макроэкономическую стабильность, Песков рассказал, что «макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения (доходов. — RT) удаётся сдерживать при неблагоприятной международной экономической конъюнктуре».

«Без экономической макростабильности мы могли бы столкнуться с падением уровня доходов населения, таким, как это было, например, в 1990-х годах», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что его «беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения», по его словам, в настоящий момент это одна из ключевых проблем.

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