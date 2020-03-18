Названа причина смерти Лимонова
Официальная причина смерти писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова — онкология. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на незарегистрированную партию «Другая Россия», основателем и лидером которой он был.
- globallookpress.com
«Он умер от онкологии. Это официальная причина», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что похороны Лимонова будут закрытыми в соответствии с его последним желанием.
Лимонов умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни.
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