Названа причина смерти Лимонова

Официальная причина смерти писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова — онкология. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на незарегистрированную партию «Другая Россия», основателем и лидером которой он был.

«Он умер от онкологии. Это официальная причина», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что похороны Лимонова будут закрытыми в соответствии с его последним желанием.

Лимонов умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни.