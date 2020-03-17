Скончался Эдуард Лимонов
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- РИА Новости
«Умер Эдуард Лимонов», — написал парламентарий.
Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу партии «Другая Россия», также сообщает о смерти писателя.
«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве… Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — рассказал Шаргунов ТАСС.
Он не стал называть причину смерти.
В октябре 2018 года Лимонов заявлял, что состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он обратился в клинику.
Позднее он был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.