Скончался Эдуард Лимонов

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Скончался российский политический деятель, писатель Эдуард Лимонов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.
Скончался Эдуард Лимонов
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Умер Эдуард Лимонов», — написал парламентарий. 

Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу партии «Другая Россия», также сообщает о смерти писателя. 

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве… Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — рассказал Шаргунов ТАСС.

Он не стал называть причину смерти.

В октябре 2018 года Лимонов заявлял, что состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он обратился в клинику.

Позднее он был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. 

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