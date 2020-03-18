В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения
  • РИА Новости

Он рассказал, что в России уже ведётся строительство подводных лодок четвёртого поколения, а также начата работа по созданию более совершенных подлодок.

«Мы обязаны смотреть вперёд. Это требование времени и научно-технического процесса в строительстве и развития флота. Поэтому не секрет, идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. Они будут ещё более совершенными по всем своим характеристикам», — подчеркнул Евменов.

В конце декабря в Северодвинске Архангельской области спустили на воду первую серийную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск».

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил характеристики подлодки «Новосибирск». 

В июле военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT особо отметил проект атомных подлодок пятого поколения «Хаски», которые должны будут «охотиться» в Мировом океане за стратегическими субмаринами и авианосцами противника.

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