В ФАС призвали власти и бизнес воздержаться от «ценовых прогнозов»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит представителей власти, бизнеса, а также экспертов воздержаться от «ценовых прогнозов», поскольку это может привести к росту цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В ФАС призвали власти и бизнес воздержаться от «ценовых прогнозов»
  • РИА Новости

«Антимонопольное ведомство просит представителей органов власти, бизнес и экспертов рынка воздержаться от ценовых прогнозов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «спекуляция в информационном пространстве» относительно цен на разные товары или же их дефицит «могут стать непосредственным стимулом к росту цен и необоснованному ажиотажному спросу».

В связи с этим ведомство призывает представителей федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертов рынка воздержаться «от громких заявлений, связанных с прогнозами цен или же возможной дефицитностью товаров».

В ФАС назвали «ценовые прогнозы» недопустимыми, так как они «могут привести к нарушению закона «О защите конкуренции».

«В частности, речь идёт о возможном использовании участниками рынка сложившейся ситуации для увеличения продаж, что может привести к установлению и поддержанию высоких цен», — добавили в ведомстве.

ФАС уточнила, что на регулярной основе проводит мониторинг цен на ряд социально значимых товаров, в том числе на продукты питания.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру бороться с необоснованным повышением цен на продукты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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