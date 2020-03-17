В Омской области объявили режим повышенной готовности

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В Омской области объявили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.
В Омской области объявили режим повышенной готовности
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное правительство.

Документ, в частности, предусматривает запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.

Руководству торговых центров, театров и кинотеатров, музеев необходимо обеспечить частую дезинфекцию помещений.

Оперативный штаб по координации работы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-19, должен работать в круглосуточном режиме.

Также стало известно, что в Татарстане перенесли сроки начала весенних школьных каникул. Они начнутся в четверг, 19 марта. Как сообщает «Бизнес Online», соответствующее распоряжение дал президент республики Рустам Минниханов.

Ранее студентов Южного федерального университета перевели на дистанционное обучение.

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