Студентов Южного федерального университета перевели на дистанционное обучение

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Студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону перевели на дистанционное обучение.
Студентов Южного федерального университета перевели на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт вуза.

«При обучении будут применять электронную информационно-образовательную среду», — сказали в университете.

Также стало известно, что руководство Омского педагогического университета приняло решение перевести студентов на дистанционное обучение. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на сайт вуза.

Занятия будут проходить в формате вебинаров через университетскую электронную информационно-образовательную систему.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность перехода на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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