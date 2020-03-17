СК возбудил дело против трёх подозреваемых в финансировании боевиков в САР
- РИА Новости
Об этом сообщает СК России.
«Возбуждены три уголовных дела в отношении жителей Республики Дагестан Курбанмагомеда Меджидова и Гусейна Магомедалиева, а также жителя Кабардино-Балкарской Республики Артура Мендохова. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Финансирование терроризма»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчины перевели находящимся в Сирии членам международных террористических организаций более 300 тыс. рублей для совершения преступлений террористического характера.
По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для террористической группировки «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.