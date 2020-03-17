Власти Москвы опровергли данные о закрытии города на карантин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла данные о закрытии города на карантин.

Об этом говорится в Telegram-канале ️московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В связи с распространением в СМИ информации, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности», — указала она.

Вместе с этим Ракова призвала принимать во внимание только официальную информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

С 16 марта в Москве запретили все массовые уличные мероприятия. Кроме того, запрещается проведение в помещениях досуговых мероприятий, в которых принимают участие «более 50 человек единовременно».

Эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.