Власти Москвы опровергли данные о закрытии города на карантин

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла данные о закрытии города на карантин.
Власти Москвы опровергли данные о закрытии города на карантин
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в Telegram-канале ️московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В связи с распространением в СМИ информации, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности», — указала она.

Вместе с этим Ракова призвала принимать во внимание только официальную информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

С 16 марта в Москве запретили все массовые уличные мероприятия. Кроме того, запрещается проведение в помещениях досуговых мероприятий, в которых принимают участие «более 50 человек единовременно».

Эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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