В Краснодарском крае вводят свободное посещение в школах и детсадах

В Краснодарском крае вводят свободное посещение в школах и детских садах с 18 по 20 марта.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Родители должны дистанционно направить соответствующее заявление в учебное учреждение или учреждение дополнительного образования.

Весенние каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля.

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, не у всех родителей есть возможность так долго сидеть дома с детьми. Для них организуют дежурные группы, в которых усилят меры по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.

Школам также рекомендовали рассмотреть возможность перевода детей на дистанционное обучение при необходимости.

Ранее Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом.